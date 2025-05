ARRAMPICATA: PRESENTAZIONE GIOVANI TALENTI GOLLUM IL 9 MAGGIO ALL’AQUILA PER I NAZIONALI IN TRENTINO

L’AQUILA – Giovani talenti dell’arrampicata pronti a mettersi in mostra

Venerdì 9 maggio, alle ore 16:30, presso la palestra Blockland (in Via Enrico Fermi. nel Nucleo Industriale di Pile), si terrà la presentazione ufficiale della squadra giovanile della Gollum Climbing Academy. L’appuntamento sarà l’occasione per conoscere da vicino i ragazzi selezionati per rappresentare l’Abruzzo ai prossimi Campionati Nazionali Giovanili di Arrampicata Sportiva, in programma ad Arco di Trento dal 23 maggio. Saranno inoltre illustrati i progetti futuri dell’Academy e ringraziati gli sponsor che hanno sostenuto la stagione agonistica.

Previsti gli interventi dell’assessore comunale allo Sport, Vito Colonna, e di Niccolò Salvatore, atleta Gollum e della Nazionale italiana, campione del mondo universitario, in partenza per la Coppa del Mondo in Brasile e Stati Uniti.

Fondata all’Aquila nel 2003, oggi la Gollum, dopo anni di consolidamento a Pescara, è la prima squadra italiana nel ranking giovanile Boulder. Dal 2023 è tornata ad allenarsi all’Aquila, nella palestra Blockland – palestra punto di riferimento italiano – con i migliori giovani dell’arrampicata sportiva locale.