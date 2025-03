ARRAMPICATA SPORTIVA: GOLLUM CLIMBING ACADEMY DI PESCARA CAMPIONE D’ITALIA NELLA SPECIALITÀ BOULDER

MODENA – Straordinario successo per la Gollum Climbing Academy di Pescara, che ha conquistato il primo posto assoluto nella classifica a squadre dell’ultima tappa della Coppa Italia Boulder di arrampicata sportiva, andata in scena oggi a Modena.

La squadra abruzzese, guidata dai tecnici aquilani Roberto Cantalini e Angelo “Grinta” Colaiuda, è riuscita ad imporsi su ben 82 società provenienti da tutta Italia, scrivendo una delle pagine più entusiasmanti della storia recente dell’arrampicata sportiva italiana. Ma il trionfo non si è fermato alla competizione a squadre.

Nella classifica generale individuale, infatti, la Gollum ha dominato grazie al primo posto conquistato da Niccolò Salvatore e al terzo posto ottenuto dal fratello Mattia Salvatore, due atleti che stanno diventando punti di riferimento a livello nazionale.

Insieme a loro, hanno contribuito al successo anche Elisa D’Addario, Maria Del Duca, Giulia Di Tommaso, Francesco Marchionni, Matteo Abati e Leonardo Saia, tutti giovanissimi, con un’età compresa tra i 15 e i 20 anni ma già protagonisti nel circuito agonistico.

Un risultato che, come sottolineato con orgoglio da Roberto Cantalini, presidente e tecnico della Gollum, assume un valore ancora più grande considerando le difficoltà logistiche con cui la squadra si confronta ogni giorno: “Un risultato senza precedenti. Considerando che ci alleniamo in una struttura minuscola rispetto ai centri all’avanguardia del Nord Italia, questo successo è frutto di sacrifici enormi da parte degli atleti, dello staff tecnico, della nostra vicepresidente Serena Dante e delle famiglie che ci sostengono quotidianamente”.

Il successo di Modena rappresenta dunque una pietra miliare per lo sport abruzzese e in particolare per l’arrampicata sportiva, disciplina in forte crescita.

“Siamo fieri di portare questi titoli a Pescara e all’Abruzzo”, ha aggiunto Cantalini, rilanciando l’impegno del team per il futuro. Dello stesso parere è anche Angelo “Grinta” Colaiuda, che ha voluto rimarcare come “anche dalle realtà più piccole possono emergere campioni, se ci sono passione, competenza e spirito di squadra”.

Ma la Gollum Climbing Academy non è attiva solo a Pescara: è infatti fortemente impegnata anche all’Aquila, nella palestra Blockland, dove sta crescendo un altro settore giovanile di grande valore.

Anche qui, grazie al lavoro costante e appassionato dei tecnici, sono già arrivati importanti risultati, a conferma di un progetto sportivo che punta alla qualità e alla formazione di talenti locali.