ARRAMPICATA SPORTIVA: LE PICCOLE AQUILANE MASSIMI E SANTILLI CONQUISTANO PRIMO E TERZO POSTO A ROMA

ROMA – L’Abruzzo porta a casa un’altra grande prova agonistica nell’arrampicata sportiva.

Domenica scorsa a Roma, nella palestra Rock it Climbing di Via Biordo Michelotti, Matilde Massimi (classe 2015) ed Aurora Virginija Santilli (2016), hanno conquistato rispettivamente il primo ed il terzo posto nella seconda prova Under 10 del circuito agonistico Lazio Boulder della Federazione arrampicata sportiva italiana (Fasi).

Seguite nella palestra Monkey’s Garage dell’Aquila dal coach Roberto Cantalini e dai suoi tecnici, le due giovanissime e talentuose atlete aquilane per quest’anno tesserate con la Gollum Climbing Academy di Pescara, hanno quindi ottenuto altre due splendide e meritate medaglie.

“La collaborazione tra Monkey’s Garage e Gollum Climbing Academy continua a dare i suoi frutti – dichiarano Ornella Cerroni e Leandro Giannangeli, titolari della palestra aquilana –. Non possiamo che esprimere soddisfazione per un percorso che abbiamo deciso di intraprendere con un allenatore top in Italia, il ‘nostro’ Roberto Cantalini, al quale va un abbraccio enorme per la scomparsa di Katia Salvi, madre dei suoi due figli, per continuare a far crescere il movimento dell’arrampicata sportiva all’Aquila”.

“Facciamo i complimenti alle due piccole, grandi atlete Massimi e Santilli, con quest’ultima che è anche un’allieva del nostro centro danza ‘Art Nouveau’ – conclude Cerroni –. La loro passione ed il loro impegno sono senza dubbio le vittorie più belle”.