ARRESTATO DALLA POLIZIA DI CHIETI UN UOMO SOSPETTATO DI UNA RAPINA IN UN NEGOZIO

CHIETI – La Polizia di Stato di Chieti, in data odierna, ha tratto in arresto un uomo di 35 anni, pregiudicato, in esecuzione di Ordinanza che ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale.

Il sospettato, in esito all’attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Chieti e condotta dalla Terza Sezione Reati contro il Patrimonio della Squadra Mobile della Questura, è ritenuto essere l’autore della rapina aggravata perpetrata nello scorso mese di settembre ai danni di un esercizio commerciale ubicato nell’area metropolitana di Chieti. Dopo le formalità di rito è stato rinchiuso nella Casa Circondariale di Pescara.