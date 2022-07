ARRESTATO GIOVANE FRANCESE CHE HA INVESTITO E UCCISO A PARIGI STUDENTE VASTESE VILLAMAGNA

VASTO – È stato arrestato il giovane di nazionalità francese che, nel giugno scorso, avrebbe investito e ucciso a Parigi lo studente di Vasto Luigi Villamagna. Il presunto pirata della strada è stato arrestato dalla gendarmeria francese, che ha condotto serrate indagini sull’investimento del 23enne vastese, avvenuto il 7 giugno scorso nella capitale francese, mentre lo studente stava attraversando la strada nel quartiere di Clichy.

A Parigi Luigi Villamagna si trovava per prendere parte al progetto Erasmus alla Sorbona. L’investitore, che subito dopo l’incidente, forse per paura, si era allontanato senza prestare soccorso, è indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Decisive le testimonianze dei passanti e le telecamere di videosorveglianza.