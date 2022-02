ARRESTATO PER CORRUZIONE FABRIZIO LISI, EX GENERALE GDF DELLA SCUOLA ISPETTORI DELL’AQUILA

L’AQUILA – Arrestato a Napoli l’ex generale la guardia di finanza Fabrizio Lisi, oggi imprenditore, che per anni ha guidato a Pescara il nucleo regionale di Polizia tributaria e poi anche la scuola ispettori della guardia di Finanza dell’Aquila, nell’immediato post terremoto, e fu lui ad accogliere i grandi della terra in occasione del G8.

L’inchiesta è stata condotta dai Ros di Napoli nell’ambito di indagini anti-corruzione coordinate dalla Procura. In manette sono finiti, tra gli altri, Roberto Penna, all’epoca dei fatti contestati sostituto procuratore a Salerno, e la sua compagna, l’avvocato Maria Gabriella Gallevi. I reati contestati sono, a vario titolo, corruzione per l’esercizio delle funzioni, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione in atti giudiziari e induzione indebita a dare o promettere utilità.

Gli arresti domiciliari sono stati notificati anche agli imprenditori Francesco Vorro, Umberto Inverso e appunto Fabrizio Lisi. A firmare l’ordinanza di custodia cautelare è stato il gip di Napoli.

Secondo l’accusa il magistrato, in cambio della promessa del conferimento di incarichi di consulenza professionale all’avvocato a cui era sentimentalmente legato, avrebbe promesso, e in alcuni casi anche fornito, agli imprenditori arrestati, aderenti a un consorzio, notizie coperte da segreto investigativo su indagini potenzialmente negative per le loro attività.