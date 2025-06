ARRESTATO UN TRUFFATORE DEGLI ANZIANI A CHIETI: SI TRATTA DI UN CAMPANO 47ENNE LAUREATO IN LEGGE

CHIETI – Ancora un truffatore di anziani arrestato dai carabinieri della compagnia di Chieti, che lo hanno beccato con le banconote ancora in mano. La vittima, 86 anni, residente allo Scalo, è stata terrorizzata con il consolidato inganno del finto nipote che chiede aiuto alla nonna: «La mamma è stata fermata in caserma dai carabinieri perché non ha pagato delle multe: bisogna saldare subito per liberarla. Consegna il denaro a un mio amico». Ma il falso amico, come riporta il Centro, è stato catturato dai carabinieri: si chiama Paolo Chiorazzi, ha 47 anni, è di Pomigliano d’Arco (Napoli) ed è laureato in Legge.

Le manette sono scattate a distanza di pochi giorni dall’arresto della coppia di impostori, sempre di origini napoletane, smascherata dai carabinieri di Miglianico dopo un analogo raid compiuto a Rosciano. Le truffe ai danni degli anziani, dunque, rappresentano ormai una delle prime emergenze anche nel Chietino. Il quarantasettenne, accusato di truffa aggravata e violazione di domicilio, su disposizione del pubblico ministero Giancarlo Ciani, è in cella di sicurezza.

L’indagato, difeso dall’avvocato Alessandra Paolini, ha respinto gli addebiti.