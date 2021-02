ARRESTI A CELANO: ATTESA PER DOMANI LA NOMINA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

CELANO – Potrebbe essere nominato già domani dal prefetto dell’Aquila Cinzia Torraco, il commissario prefettizio al comune di Celano (L’Aquila), decapitato dalla maxi retata di stamani con l’arresto del sindaco, Settimio Santilli, di FdI, ai domiciliari, e del vice sindaco, Filippo Piccone, ex parlamentare e consigliere regionale del Pdl e di Fi.

Tra le 25 persone raggiunte da misure cautelari, coinvolte per reati contro il patrimonio ci sono anche il segretario comunale, Giampiero Attili, ed i dirigenti Daniela Di Censo, Luigi Aratari e Valter Specchio, tutti e quattro ai domiciliari.

In queste ore, in prefettura sono in corso valutazioni che potrebbero sfociare già stasera nella nomina del commissario prefettizio con il prefetto, impegnato tra l’altro ai funerali dei quattro escursionisti molti sul Velino, che scioglierebbe così il Consiglio comunale.

Nel popoloso comune marsicano il sindaco Santilli era stato riconfermato alle elezioni dello scorso mese di settembre: le prossime consultazioni si dovrebbero avere nella finestra della prossima primavera essendo scaduti i termini per la consultazione del maggio prossimo. Se la tornata dovesse essere rinviata al prossimo settembre, allora si potrebbe votare quest’anno.



