ARRESTI BABY GANG L’AQUILA, DE SANTIS (LEGA): “FENOMENO PERICOLOSO, SERVE POLSO FERMO”

L’AQUILA – “Quello delle baby gang è un pericoloso fenomeno in forte crescita nelle città italiane. Ci sono realtà dove questi minorenni e neo maggiorenni gestiscono già importanti fette di criminalità locale”.

Così, in una nota, il vice segretario federale della Lega Giovani e assessore al Comune dell’Aquila Francesco De Santis, che aggiunge: “Come proposto da Matteo Salvini, serve il polso fermo dello Stato per impedire la degenerazione del fenomeno. Più sicurezza e pene preventive per chi a neanche diciott’anni crede che la vera vita sia quella fatta di violenza, droga e soprusi. Noi vogliamo vivere in città tranquille e vogliamo poter scegliere di studiare, lavorare e costruirci una famiglia e con la Lega al Governo e Matteo Salvini Premier sapremo ridare la giusta prospettiva all’Italia”.

“Congratulazioni e gratitudine, a nome di tutta la Lega Abruzzo, alle forze di polizia, la magistratura, i carabinieri, per il lavoro serio, professionale e tempestivo che ha portato all’esecuzione di 13 misure cautelari nei confronti di alcuni membri, anche minorenni, di una baby gang dedita a spaccio e violenza”, conclude De Santis.