ARRESTI BABY GANG L’AQUILA, PIETRUCCI: “POLITICA AFFRONTI TEMA DEL DISAGIO GIOVANILE”

L’AQUILA – “Voglio rivolgere un ringraziamento e fare i complimenti alla Procura del Tribunale Minorile coadiuvata dal lavoro straordinario dei Carabinieri e della Polizia di Stato per l’azione volta alla repressione dei reati e alla riabilitazione civica e sociale dei ragazzi coinvolti in questa brutta vicenda che nei mesi scorsi, aveva minato la serenità della comunità Aquilana”.

Così, in una nota, il consigliere regionale Pd Pierpaolo Pietrucci: “Non bisogna abbassare la guardia essendo indispensabile un’azione sinergica tra tutti gli enti e le PA coinvolte. Serve da una parte l’azione repressiva dei reati, dall’altra occorre interrogarsi tutti, sulle cause del disagio giovanile. Anzi alla parte politica spetta forse il compito più importante: quello dell’analisi e dell’interpretazione dei fattori del disagio tra i giovani e la individuazione di politiche finalizzate all’integrazione, alla lotta contro l’emarginazione e alla ‘rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana…’ ( come sancito nell’articolo 3 della costituzione)”.