ARRESTI CELANO: OPPOSIZIONE, “ECCO LE PRIORITA’ CHE DEVE AFFRONTARE COMMISSARIO”

L’AQUILA “In attesa degli sviluppi ulteriori della critica vicenda al Comune di Celano la cui amministrazione giorno dopo giorno sta perdendo pezzi dopo le dimissioni dell’assessore allo Sport e la ufficializzazione di quelle del Vice sindaco, e che si spera conducano la città a nuove elezioni, il gruppo di opposizione “Per Celano”ha portato a conoscenza del Commissario Prefettizio, dr. Canale, alcune necessità e priorità dei cittadini”.

Queste le dichiarazioni dei consiglieri comunali del gruppo “Per Celano” Gesualdo Ranalletta, Calvino Cotturone e Angela Marcanio.

LA NOTA COMPLETA

In via prioritaria e in considerazione dell’attuale stato di preoccupante crescita del contagio Covid è stata proposta la organizzazione a Celano di un nuovo screening di massa che individuasse in via prioritaria il contagio. Su tale proposta il Commissario ha riferito il proprio impegno a verificare le condizione per una sua organizzazione. Intanto lo stesso comunica di aver preso contatto per il ripristino a Celano di un punto vaccinazione.

In secondo luogo attenzione particolare è stata rivolta al Bilancio di Previsione e al Piano Triennale delle Opere Pubbliche, strumenti necessari da approvare per evitare il totale fermo degli investimenti nei prossimi anni e liberare le necessarie risorse finanziarie, si attende per questo la convocazione del prossimo Consiglio Comunale.

Altro importante argomento è stato quello relativo alla immediata riorganizzazione della macchina amministrativa del Comune condizione, indispensabile per dare risposte ai cittadini, ai fornitori e a quanti hanno in questo periodo necessità dei servizi da parte di un ente come il Comune. In questo senso il Commissario ha comunicato la nomina provvisoria di tre capi-ripartizione che assumessero la guida delle attività.

Inoltre è stato richiesto un Piano economico del Comune di sostegno alle attività produttive in difficoltà e alle famiglie in emergenza. In questo momento così grave è indispensabile che il Comune faccia la sua parte.

Al di là dell’emergenza i consiglieri del gruppo Per Celano Gesualdo Ranalletta, Calvino Cotturone e Angela Marcanio hanno sottolineato al Commissario l’esigenza di una programmazione delle attività per il rilancio turistico e dell’immagine della città di Celano, fortemente danneggiata dalle vicende giudiziarie in corso. Questo particolare argomento sarà oggetto di approfondimento in un prossimo incontro.

I consiglieri hanno infine rappresentato di nuovo l’esigenza di effettuare la diretta on-line del prossimo consiglio comunale per consentire la partecipazione dei cittadini da casa.

Il referente del Prefetto ha preso nota di quanto esposto e nelle prossime riunioni e provvederà a comunicare la sua intenzione in merito.

Molta disponibilità e volontà di adempiere alle proprie funzioni da parte del rappresentante della Prefettura. Il gruppo esprime comunque viva preoccupazione per i ritardi che inevitabilmente si cumuleranno con una amministrazione purtroppo ridotta che si registra ed in particolare per ciò che attiene i bandi nazionali ed europei e fondi pubblici che in questo modo rischiano di essere persi.

