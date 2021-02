L’AQUILA – “L’appalto l’avete sempre gestito voi… le persone che stanno sopra.. m’hanno detto la gente che devo pigliare, che non devo pigliare, anche essendo una cooperativa sociale, ma in realtà di sociale non ci ho manco una persona, perché sono tutta gente che poi mi dicevano ‘piglia questo’, ‘piglia quell’altro’ e si è sempre andati avanti così”.

Questo afferma il presidente di una cooperativa sociale in una delle intercettazioni, mentre dialoga con Filippo Piccone, 59 anni, ex senatore e deputato di Forza Italia e Pdl, ex coordinatore regionale del Pdl, già sindaco e attuale vicesindaco di Celano, rinchiuso nel carcere di Vasto, nell’ambito della clamorosa inchiesta della Procura di Avezzano su presunti appalti truccati e un capillare sistema clientelare nel comune marsicano che ha portato agli arresti domiciliari anche il sindaco Settimio Santilli, di Fratelli d’Italia, al suo secondo mandato, e ad altre 23 misure cautelari e 31 denunce.

Piccone sarà ascoltato in video conferenza dal gip Maria Proia, in collegamento video dal carcere di Vasto, dove è rinchiuso da lunedì. In tribunale ad Avezzano è fissato invece l’interrogatorio di garanzia per il sindaco Santilli. Entrambi sono difesi dagli avvocati Antonio e Pasquale Milo del foro di Avezzano. Interrogatori anche per l’imprenditore Carmine Lastella, sottoposto alla misura del divieto di esercitare l’attività professionale, e cinque dipendenti denunciati.

L’intercettazione è relativa all’appalto front-office di una cooperativa, a rischio di non rinnovo. La stessa cooperativa dove operava la 31 enne a cui Piccone sarebbe arrivato a promettere “l’aumento non dovuto da 15 a 30 delle ore settimanali di lavoro, inducendola a prestazioni sessuali in suo favore”. Impegnandosi poi anche a “farle vincere un concorso pubblico per assunzione di personale presso il comune di Celano”.

Nell’ordinanza vengono anche documentati nel dettaglio gli “approcci” e “avance” molto esplicite di Piccone nei confronti della donna.

Nell’ordinanza si sostiene che Piccone “ha svolto il ruolo di dominus anche nella gestione di tale cooperativa”.

Come dimostrerebbe un’altra frase del presidente: “Filì, se io questo lavoro lo devo dare ad un altro, basta che me lo dici, troviamo il sistema lineare, con me stati tranquillo”.

Afferma poi “io credo di essermi comportato non bene ma di più, qua io non ci ho mai messo bocca, mi avete detto sempre quello che dovevo fare e io ho sempre rispettato gli ordini”.

“Ulteriori riscontri in merito – si legge nell’ordinanza – sono i capitolati nell’informativa finale relativa al controllo dei posti di lavoro”.

Nella quale “sono state riportate numerose conversazioni in cui Piccone ha dato disposizione a funzionari comunali in ordine alle proroghe contrattuali di impiego dei dipendenti, sia comunali sia dipendenti nelle varie cooperative, o professionisti con incarichi semestrali”.

in questo contesto si inserisce la vicenda della ragazza 31enne

Nell’ambito di questo contesto si inserisce la vicenda della donna 31enne. Si legge nell’ordinanza “in prossimità delle scadenze contrattuali su consiglio della dirigente Daniela Di Censo, si era rivolta a Piccone e avendo poi ottenuto la proroga semestrale del contratto con l’aumento delle ore, era tornata nella segreteria di Piccone in prossimità della successiva scadenza contrattuale nell’ aprile 2019″.

In una delle conversazioni intercettate “a ulteriore conferma del ruolo di dominus svolto da Piccone la dirigente aveva ribadito di essere stata lei ad invitare la ragazza a parlare con Piccone dicendo chiaramente che era stato proprio questi a farla assumere dalla cooperativa”.

