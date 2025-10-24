ARRESTI PER ABUSI SU 12ENNE: SINDACO DI SULMONA, “AGIRE IN SINERGIA CON LA SCUOLA”

SULMONA – “Bisogna agire a monte e non solo a valle del fenomeno. Noi, come Comune, stiamo già operando su questo campo, ma si può e si deve fare ancora di più, soprattutto in sinergia con il mondo della scuola”.

Così all’Ansa il sindaco di Sulmona, Luca Tirabassi, a commento dell’arresto di tre giovanissimi — un 18enne e due minorenni — per il caso che, poche settimane fa, ha scosso la Valle Peligna: ripetuti abusi sessuali e diffusione di video delle violenze, denunciati da una ragazzina di 12 anni (Qui il link).

“Nel rispetto della presunzione di non colpevolezza, gli arresti attestano senz’altro l’esistenza di un quadro indiziario grave e concludente”, ha aggiunto il sindaco.

“Al di là dell’aspetto prettamente giudiziario — ha concluso Tirabassi — resta il tema sociale e culturale, quello dell’inaccettabile mancanza di rispetto verso i diritti fondamentali della vittima, a cominciare dal diritto di dire ‘no'”