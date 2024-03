ARRESTO AGGRESSORI DELL’UOMO TROVATO MORTO: ELOGI DEL PREFETTO DELL’AQUILA ALLE FORZE DI POLIZIA

L’AQUILA – A seguito della brillante operazione con la quale gli appartenenti alla Polizia di Stato dell’Aquila hanno tratto in arresto questa mattina i presunti autori dell’aggressione avvenuta nella serata di ieri nel centro storico del capoluogo, in Via Fortebraccio, a seguito della quale è deceduto un uomo, il Prefetto Giancarlo Di Vincenzo ha espresso la propria soddisfazione per l’efficace opera compiuta dalle forze guidate dal Questore Enrico De Simone.

“Desidero ringraziare il Questore De Simone e tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato che hanno partecipato alle operazioni, coordinate dalla Procura della Repubblica dell’Aquila alla quale va esteso il mio ringraziamento, per l’estrema tempestività, l’elevata professionalità e la qualificata competenza ancora una volta dimostrate a tutela della sicurezza di questo territorio. Il mio apprezzamento va esteso al Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Col. Mirante, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Lamanuzzi, per il quotidiano impegno e dedizione di tutte le donne e gli uomini delle Forze di polizia di questo territorio, a testimonianza dell’attenzione delle istituzioni preposte alla sicurezza della popolazione della provincia e al tempo stesso dell’efficace e tempestiva risposta agli atti criminali e delinquenziali compiuti sul territorio”.