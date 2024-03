PESCARA – Il giocatore del Pescara Luca Sasanelli è stato arrestato e posto ai domiciliari. La misura cautelare gli sarebbe stata comunicata ieri pomeriggio, al termine della seduta di allenamento a Silvi in provincia di Teramo.

Il giovane attaccante, nato nel 2004, è accusato di violenza privata verso la fidanzata per fatti che si sarebbero svolti non a Pescara, città nella quale il calciatore è arrivato solo dopo il mercato invernale, ma in Puglia visto che indaga la procura barese, dato che Sasanelli aveva militato precedente nella Fidelis Andria. Finora ha giocato anche nelle giovanili a Sassuolo, Ascoli, Monopoli.

Oggi sul sito del Delfino Pescara 1936 una nota ufficiale recita: “Preso atto di quanto emerso in merito al proprio tesserato Luca Sasanelli, attinto da misura cautelare per fatti di vita privata, attende di conoscere gli esiti e gli accertamenti della magistratura inquirente, a seguito dei quali valuterà i successivi passaggi procedurali”.