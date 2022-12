L’AQUILA: SABATO POMERIGGIO ALL’AUDITORIUM DEL PARCO LEADER DI AZIONE CARLO CALENDA

L’AQUILA – Sabato 3 dicembre alle ore 16,00 nell’Auditorium del Parco a L’Aquila arriverà Carlo Calenda, leader di Azione, per la presentazione del suo ultimo libro “La libertà che non libera”

All’incontro partecipa l’on. Giulio Sottanelli, neo eletto alla Camera dei Deputati nel collegio L’Aquila Teramo e segretario regionale di Azione Abruzzo; moderatore sarà Enrico Verini, Consigliere comunale e Commissario Azione L’Aquila.

La presenza di Calenda in città sarà anche occasione per incontrare la cittadinanza, in particolare è stato previsto l’intervento di Gabriele Curci, rappresentante del Comitato L’Aquila Collegamenti Ferroviari Veloci, per portare alla sua attenzione la questione dei collegamenti ferroviari con Roma e con Pescara fondamentali per lo sviluppo e la sostenibilità del territorio.

“L’evento è l’inizio di un percorso che vuole aprire una importante riflessione sul valore della politica come strumento di miglioramento collettivo sia dal punto di vista morale sia dal punto di vista sociale. Proviamo a entrare in una nuova era, liberale e democratica, scevra da ideologie e libera da dottrine tese a trasformare gli elettori in tifosi acritici invece che cittadini responsabili, attenti e informati”, si legge nella nota.