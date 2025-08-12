ARRIVA A MONTESILVANO E PERNOTTA IN HOTEL: MA DEVE SCONTARE 10 ANNI PER TRUFFA E FINISCE IN CELLA

MONTESILVANO – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Montesilvano (Pescara) hanno eseguito alle prime ore dell’alba di oggi un ordine di carcerazione internazionale emesso dall’autorità giudiziaria dell’Uzbekistan, nei confronti di una persona accusata di truffa.

Si tratta di un italiano 62enne, nato in Georgia e residente in Germania. Il provvedimento scaturisce a seguito di una sentenza penale emessa il 6 dicembre 2022.

L’uomo si è recato in un albergo del centro di Montesilvano dove ha chiesto di poter pernottare, nel dare i propri documenti è scattato l’alert in Banca Dati e la questura di Pescara ha segnalato il nominativo ai Carabinieri di Montesilvano.

I militari si sono adoperati immediatamente nelle ricerche del soggetto che è stato trovato nella sua stanza d’albergo, bloccato e tratto in arresto.

Dovrà scontare la pena di 10 anni di reclusione per reati di truffa. Espletate le formalità di rito l’uomo è stato rinchiuso nella Casa Circondariale di Pescara.