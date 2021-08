ARRIVA DALL’ABRUZZO IL NUOVO ROSSETTO ABSE-ÈL CHE DOMINA LE PASSERELLE DI MILANO

PESCARA – Arriva direttamente dall’Abruzzo il nuovo rossetto make-up ‘Abse-él’ che domina le passerelle milanesi. Il nuovo must del pret-a-porter dell’estetica nasce dalla creatività di Giuseppe Di Bartolomeo, designer di accessori, borse e bijoux, e di due abruzzesi Davide Mattiucci e Ludovica Barlafante, rispettivamente designer di abbigliamento e make up artist, coofondatori del marchio Abse-èl che hanno dato vita al nuovo rossetto, già sbarcato a Milano, unendo i propri punti di forza per dar vita ad un concetto di moda unico, creativo e dirompente.

I tre talenti della moda non sono nuovi nel settore. “Io e Giuseppe – ha spiegato Davide Mattiucci – abbiamo una lunga esperienza in Blumarine e altri marchi ma da tempo avevamo un sogno nel cassetto: realizzare qualcosa di nostro. Abbiamo conosciuto Ludovica durante il nostro percorso professionale e chiacchierando, una sera, abbiamo deciso di realizzare questo progetto che ha preso piede durante la pandemia. Nonostante la tragedia dell’emergenza pandemica, il periodo del lockdown ci ha dato la possibilità di realizzare questo progetto. Il settore moda stava vivendo un periodo saturo, frenetico e con tempi molto ridotti, ma il Covid ha rallentato tutto. Molti marchi purtroppo sono spariti o si sono dovuti ridimensionare. Ma in questo modo si è creata anche una sorta di spazio per nuovi progetti, tra cui il nostro”.

L’inizio di un’avventura, dunque, che però, proprio a causa della pandemia, ha incontrato anche qualche difficoltà: “Molte delle aziende con cui eravamo in contatto erano chiuse per motivi legati al Covid – ha proseguito Mattiucci – e il materiale non sempre era disponibile. Ma, essendo tutto in fase embrionale e non dovendo subire alcun tipo di pressione dall’esterno, per noi non ha rappresentato un problema”. Un lavoro di squadra, quello dei tre esperti di moda, che ha contribuito, con passione e competenza, alla realizzazione del marchio emergente. “Il nome scelto – hanno spiegato i designer – nasce dall’unione di due termini, Abse (“absolut”, assoluto) e Èl (“elle” lei), rafforzativo del concetto “l’assoluto è lei”, che concentra tutta la femminilità di questo marchio. La nostra proposta, infatti, è partita proprio dal lancio di un rossetto che però è anche un oggetto di design. Abbiamo cercato di mettere in risalto soprattutto l’ironia della donna. Una donna che sa scherzare su se stessa e anche sulla sua bellezza”.

Una proposta ampia, quella di Abse-èl, disponibile nello showroom di Milano e destinata esclusivamente ai buyer, che abbraccia la moda a 360 gradi con la realizzazione di borse, accessori, scarpe e abbigliamento. Dopo la pausa estiva la collezione ripartirà a pieno ritmo con il lancio del rossetto Abse-èl: “Una scelta coraggiosa, secondo molti, optare per un rossetto proprio durante una pandemia – ha spiegato Di Bartolomeo -. Molti ci hanno definito ‘pazzi’. Dicevano che eravamo in controtendenza. Invece per noi rappresenta un simbolo di speranza verso un futuro senza mascherine, in cui la donna può finalmente ricominciare a sorridere».