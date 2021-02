CHIETI – L’attesa ondata di maltempo è arrivata puntuale in Abruzzo portando la neve fin quasi sulla costa: le autostrade A24, A25 e A14 sono transitabili con catene o pneumatici da neve; la temperatura più bassa registrata nella scorsa notte è -9,8 gradi a Campo Imperatore a 2.132 metri di quota (Foto Meteo Aquilano).

Dalla notte scorsa nevica in quasi tutta la regione dai 100-200 metri in su anche se con accumuli non consistenti.

Nevicate si registrano nell’aquilano, nella Marsica, nel teramano e nell’entroterra pescarese e in tutto il chietino compreso il capoluogo dove la neve interessa lo Scalo e la parte alta. Sulla A25 si registra neve tra Pescina (L’Aquila) e Torre de’ Passeri, mentre c’è nevischio tra Torre de’ Passeri e bivio A25/A14 e tra Pescina e bivio A25/A24 Roma-Teramo. Sulla A24 c’è neve tra Assergi (L’Aquila) e il bivio A24/SS 80 (sgc Giulianova), nevischio tra Assergi e Carsoli (L’Aquila), oltre alla nebbia a banchi tra Assergi e Valle del Salto (Rieti) con visibilità 90 metri.

Sul tratto abruzzese della A14 c’è nevischio nei tratti tra Porto Sant’Elpidio e Pescara Nord e tra Ortona (Chieti) e Vasto Nord (Chieti), mentre nevica nei tratti tra Pescara Nord e Ortona e tra Vasto Nord e Vasto sud. Considerando la giornata semi festiva con uffici e quasi tutte le scuole chiuse, oltre alle zone rosse istituite nelle province di Pescara e Chieti, il traffico è scarso. Qualche problema si registra invece sul fronte della circolazione nelle zone pedemontane e montane per neve e ghiaccio.

In vista di un ulteriore abbassamento delle temperature gli operai comunali delle maggiori città sono stati allertati per la pulizia delle strade con l’utilizzo del sale in vista delle gelate della prossima notte.

Nell’Abruzzo che da domani e per 14 giorni sarà “spaccato” a metà, con le province di Chieti e Pescara in zona rossa a causa dell’impennata dei contagi, e quelle di Teramo e L’Aquila in arancione, la nevicata non fa gioire i titolari delle stazioni di sci e gli stessi appassionati.

La Asl di Chieti intanto ha fatto sapere che saranno eseguiti regolarmente i tamponi antigenici nei 15 Comuni della provincia nei quali sono state organizzate le postazioni per lo Screening di massa: “Proprio alla luce del provvedimento di restrizione, diventa ancor più importante testare il maggior numero possibile di persone. Si invitano pertanto i cittadini a partecipare numerosi”, si legge in una nota.

A Lanciano la situazione per il momento è sotto controllo, come riferisce l’assessore ai Lavori Pubblici Giacinto Verna: “Le strade in ingresso e uscita dalla città sono libere e percorribili con gomme termiche, lo stesso vale per le strade principali del centro città e immediatamente prossime alle scuole, regolarmente aperte. Per il momento stiamo intervenendo con i nostri uomini e i nostri mezzi, poiché ci sono al momento circa 2cm al suolo: non si richiede al momento l’impiego di mezzi delle ditte private che fanno parte del Piano neve. In mattinata ci aggiorneremo e faremo il punto della situazione con gli uffici, aggiungo che per quanto riguarda le scuole, sentiti i Dirigenti, non ci sono stati problemi rilevanti o criticità. Raccomando a tutti la massima prudenza”.

A Pescara, ieri si è tenuta una riunione tecnico-organizzativa in Comune, alla quale hanno partecipato l’assessore alla Protezione Civile Eugenio Seccia, i dirigenti e responsabili della strutture comunali di Protezione Civile e della viabilità, il comandante della polizia Municipale, Danilo Palestini, oltre ai rappresentanti di Ambiente Spa.

È stato stabilito che il livello operativo in via prioritaria dovrà garantire:

– che Ambiente Spa intervenga tempestivamente, se necessario, affinché gli ingressi dell’ospedale e delle strutture di pubblico servizio siano sempre liberi e fruibili per i mezzi di soccorso e per i mezzi autorizzati;

– che in via particolare sia monitorata la situazione nelle zone collinari della città, ossia nell’area dei Colli e a San Silvestro;

– che ancora Ambiente Spa si faccia trovare pronta con i mezzi spargisale per contrastare la formazione di ghiaccio determinato dal forte abbassamento delle temperature già in atto da qualche ora;

– che la Protezione Civile comunale allerti le ditte iscritte all’elenco per il Piano neve.

“Sul fronte pandemia da Covid 19 si è fatto il punto sullo screening di massa che si articolerà nel fine settimana presso la struttura di Pescara Portanuova e al centro PescaraFiere; in quest’ultima location verranno eseguiti i tamponi (test rapidi) su studenti di scuola media di primo grado. Alla stazione di Portanuova continuerà invece lo screening di massa per la cittadinanza, in base alle prenotazioni riaperte e acquisite tramite il sito del Comune”.

