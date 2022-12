L’AQUILA – Arrivato l’atteso parere del collegio dei Revisori dei conti, composto dai commercialisti Mario Del Vecchio, Lucia Romano e Angiolino Di Francesco sul bilancio di previsione 2023-2025 della Regione Abruzzo: parere favorevole “con riserva relativamente alle osservazioni di cui ai paragrafi 2.1 pagg. 9 e 10; 3 pagg. 19 e 20; 5.2.1 pag 26; 5.2.9 pag. 32; 5.2.13 pag. 35 e PNRR pagg. 43 e 44”, si legge nel documento.

Il Collegio, inoltre, “pur nella consapevolezza di ripetersi, raccomanda all’Ente di dotarsi del regolamento di contabilità ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e, data la situazione economica di notevole incertezza, lo invita ad un attento e costante monitoraggio delle entrate, e, se necessario, ad apportare, con tempestività, le dovute modifiche al bilancio di previsione 2023-2025 al fine di garantire il mantenimento del rispetto degli equilibri di bilancio”.

La legge di Bilancio è stata approvata dalla Giunta solo il 19 dicembre e in tarda serata inviata ai revisori che, per regolamento, avevano 10 giorni lavorativi di tempo per esaminare il documento, e dunque hanno terminato in anticipo.

Al via domani, quindi, la maratona per approvare entro la mezzanotte di sabato 31 dicembre, pena lo scattare dell’esercizio provvisorio, il Documento di economia e finanza regionale (Defr), la Nota di aggiornamento, la legge Milleproroghe, licenziata ieri in prima commissione Bilancio, la legge di Stabilità e il Bilancio di previsione 2023-2025, una manovra da 6 miliardi di euro.