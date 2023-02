ARRIVA SMARTUR, LA PIATTAFORMA DEDICATA ALLE ESPERIENZE TURISTICHE NELLA MARSICA

AVEZZANO – Sarà presto online la piattaforma digitale Smartur.Marsica.it grazie alla quale scoprire le bellezze, le curiosità e i luoghi inconsueti del territorio.

La guida digitale alle esperienze della Marsica per famiglie, giovani, viaggiatori solitari e avventurosi è stata realizzata grazie al Piano di sviluppo rurale attraverso il Gal Marsica.

Si tratta infatti di un’attività cofinanziata dal PSR 2014/2020 Abruzzo – mis. 19 PSL La Terra dei [email protected] – Fondo FEASR; Sottomisura 19.2; Tipologia di intervento 19.2.1 “Turismo sostenibile”; Sottointervento cod. 19.2.1.MA3.18 – Progetto “Innovazione nel turismo per i servizi e la qualità della vita”.

Entrando sul sito Smartur.Marsica.it, realizzato da un gruppo di esperti nel quale diverse competenze si sono unite per creare un prodotto completo ed efficiente, è possibile non solo avere informazioni storiche, turistiche e culinarie sui comuni del territorio marsicano, ma anche conoscere delle esperienze da poter fare in base ai quattro elementi: aria, acqua, terra e fuoco.

A ogni elemento è stato legato un particolare tipo di viaggio da compiere nel territorio marsicano tra le esperienze culinarie (terra), quelle culturali (acqua), quelle naturali (aria) e quelle fuori dal comune (fuoco). Grazie alle proposte formulate il turista si troverà davanti degli aspetti del territorio diversi da quelli comunemente descritti nelle guide e nei testi e potrà avventurarsi per provare qualcosa di nuovo.

Chi consulterà Smartur.Marsica.it potrà inoltre avere informazioni utili anche su ristoranti, alberghi, B&B, agriturismi e strutture ricettive presenti. Un piccolo manuale per conoscere la Marsica direttamente sul proprio smart-phone sempre aggiornato, con eventi, fiere e sagre, e ricco di curiosità.

Valore aggiunto del portale sarà la campagna di promozione web e l’aggiornamento costante per dare la possibilità, a chi intende visitare il territorio, di sapere sempre in quel preciso giorno o fine settimana cosa c’è da fare nei comuni della Marsica. Molto ricca sarà la sezione eventi – news che sarà giorno dopo giorno, incrementata da un team al lavoro su territorio e promossa poi attraverso il web e i social.

Il progetto sarà presentato dal direttivo del Gal Marsica, guidato dalla presidente Lucilla Lilli, e dal team che lo ha realizzato il 9 febbraio alle 11 nella sala conferenze del Comune di Avezzano. Prenderà parte all’iniziativa anche il vice presidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente.