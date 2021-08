ARRIVATI AD AVEZZANO I PRIMI 500 PROFUGHI AFGHANI, AL VIA VACCINAZIONI ANTI COVID

AVEZZANO – Questa notte, all’Interporto di Avezzano, sono arrivati i primi 300 dei complessivi 1.200 profughi dall’Afghanistan da assistere e trattare sul piano sanitario, con sette autobus provenienti dall’aeroporto di Fiumicino dove erano arrivati con i ponti aerei organizzati dall’esercito. Tanti i bambini e le donne scese dai pullman assistiti dai volontari della Cri e controllati dalle forze dell’ordine.

I profughi trascorreranno un breve periodo di quarantena, per poi essere smistati in strutture individuate dalla Prefettura o nelle Case dei Comuni. A giorni sono previsti altri mille profughi

La Asl è presente con oltre 15 operatori per somministrare le prime vaccinazioni anti covid che saranno precedute da un’altra operazione, consistente nell’attribuzione del codice temporaneo di assistenza.

Tutta l’attività di accoglienza sanitaria fa capo alla task force allestita appositamente dal Dipartimento di prevenzione della Asl al fine di gestire al meglio la complessa gestione dei numerosi profughi.

Gli operatori dell’azienda sanitaria, peraltro, saranno affiancati dai mediatori culturali che serviranno a dialogare con le persone da accogliere in modo da avere la loro piena collaborazione durante le operazioni.

Oltre alla task force della Asl, ai fini dello svolgimento di tutte le altre operazioni logistiche, saranno presenti gruppi militari che assicureranno un lavoro in comune e integrato in base alle rispettive competenze.

“Il lavoro di squadra Regione Abruzzo, Protezione Civile, Croce Rossa Italiana, Azienda Sanitaria Locale e Difesa ha portato nel giro di poche ore all’allestimento di un hub vaccinale ad Avezzano, dove tra ieri e oggi hanno trovato accoglienza più di 500 Afghani giunti in Italia dal loro Paese”, rende noto la Struttura commissariale sull’emergenza coronavirus guidata dal Generale Francesco Paolo Figliuolo.

“Il sito allestito ad Avezzano scalo dalla Croce Rossa Italiana, con il coordinamento e il contributo della Protezione Civile ospita – spiega una nota – numerose famiglie con tantissimi giovani. Gli ospiti sono seguiti da mediatori culturali della Croce Rossa, che assistono il personale sanitario della Asl (tra cui i farmacisti che hanno il compito essenziale di preparare le dosi di vaccino da inoculare) e i cinque team vaccinali mobili della Difesa, nelle procedure di anamnesi e di vaccinazione vera e propria”.

Le somministrazioni “avvengono all’interno delle tipiche tende pneumatiche della Protezione Civile, montate in breve tempo dai Volontari della Croce Rossa. Una delle tende viene riservata alle donne e verrà gestita da una dottoressa e due infermiere della Difesa, nell’ambito di un’organizzazione attenta a tutti gli aspetti. Le attività si svilupperanno per tutta la giornata, secondo la pianificazione che gli operatori di tutte le organizzazioni coinvolte hanno messo a punto sul campo nelle prime ore della mattinata”, conclude la nota.

COMUNE AVEZZANO, VOLONTARI E GIOCATTOLI PER PROFUGHI

Comune di Avezzano al fianco dei soccorritori e degli afgani in fuga dal regime talebano: l’amministrazione comunale dopo una visita al campo per verificare lo stato dell’arte del campo di accoglienza gestito da Croce Rossa e Protezione civile – dove hanno partecipato il vice sindaco, Domenico Di Berardino, il presidente dell’assise civica, Fabrizio Ridolfi, i consiglieri Maurizio Seritti, Maria Antonietta Dominici e Antonio Del Boccio, i dirigenti Luca Montanari e Tiziano Zitella – ha concordato la messa a disposizione dei volontari della Protezione civile comunale (6 a turno) in ausilio per la gestione del campo.

Visto l’alto numero di bambini -da 1 a 14 anni- accolti all’Interporto di Avezzano gli amministratori hanno deciso di aprire un punto di raccolta giocattoli (nuovi o usati, quest’ultimi saranno sanificati) nella sede della Polizia locale a Borgo Pineta donati dai cittadini, in aggiunta a quelli che metteranno a disposizione il Comune e la ditta Essebi. Gli uffici per consegnare i giocattoli della solidarietà sono aperti tutti i giorni dalle 8 alle 20.

“Vedere tutte quelle persone, donne, uomini e soprattutto bambini, costretti ad abbandonare la propria terra per sfuggire ai talebani”, afferma Di Berardino, “fa venire i brividi. Confidiamo nel grande cuore degli avezzanesi per far sentire a quelle persone in fuga la nostra vicinanza, affetto e solidarietà, nella speranza di strappare un sorriso a quei bambini innocenti che hanno avuto la sfortuna di venire al mondo in una terra martoriata dalla guerra e sono stati costretti a fuggire alla ricerca di una vita migliore”.