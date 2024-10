ARROSTICINO: COLDIRETTI ABRUZZO, “OK RICONOSCIMENTI DOP E IGP MA ORA SERVE FORMALIZZAZIONE”

PESCARA – Coldiretti Abruzzo esprime soddisfazione per la notizia dell’approvazione dei riconoscimenti Dop e Igp dell’arrosticino abruzzese in commissione agricoltura.

“Abbiamo sempre sostenuto la necessità di riconoscere la Denominazione di origine protetta e l’approvazione della commissione regionale è sicuramente un grande traguardo raggiunto – dice Pietropaolo Martinelli, presidente di Coldiretti Abruzzo – è ora necessario arrivare al riconoscimento formale della Dop promuovendo, contemporaneamente, il consumo della denominazioni protette ma anche, tra i consumatori, la conoscenza delle differenze e delle peculiarità dei diversi marchi al fine di un acquisto veramente consapevole. L’origine della materia prima e la sua trasparenza è per Coldiretti prioritario per il bene del cittadino e per il reddito delle imprese. Ricordiamo che il settore zootecnico, ed in particolare ovicaprino, è oggi in forte difficoltà e va sostenuto con politiche di tutela dalla stalla alla tavola”.