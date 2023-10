ARROSTICINO, DE BLASIS: “PRODOTTO RAPPRESENTA L’ABRUZZO, TUTELARE CON CERTIFICAZIONE DOP”

L’AQUILA – “L’arrosticino è un prodotto che rappresenta l’Abruzzo ed è giusto che sia tutelato con una certificazione europea come il marchio di denominazione di origine protetta (Dop). Solo in questo modo il prodotto può realmente essere un reale sostegno alla nostra economia rurale”.

Lo afferma in una nota l’eurodeputata aquilana Elisabetta De Blasis, rappresentante del Sud Italia al Parlamento Europeo, intervenendo sulla discussione dopo l’aoprofondimento riportato nei giorni scorsi in un articolo di AbruzzoWeb (Qui il link).

“Far riconoscere il marchio Dop a questo prodotto – osserva De Blasis – significa costringere i produttori ad utilizzare una carne con alti standard di qualità, allevata secondo rigidi protocolli a garanzia dei consumatori ed evitando allevamenti intensivi o carni gonfiate da ormoni, come quelle provenienti da Paesi extra-UE. Tale riconoscimento permetterà inoltre di valorizzare il patrimonio di competenze e le attività degli allevatori che vivono nelle nostre zone interne, che dovranno sviluppare una filiera produttiva in grado di soddisfare la domanda al giusto prezzo. Questo non potrà avvenire se si sceglierà la scorciatoia del marchio Igp, per cui le materie prime che compongono il prodotto non devono essere certificate e potranno provenire da allevamenti, per esempio, australiani”.

“Se rivalutare il nostro territorio interno tradizionalmente legato all’allevamento e alla transumanza è davvero una priorità politica e non un mero slogan elettorale, appare chiaro che la scelta di portare avanti un percorso di riconoscimento del marchio Dop è l’unica opzione accettabile come ribadito già dal consigliere regionale Massimo Verrecchia“, chiosa De Blasis.