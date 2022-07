ART NOUVEAU WEEK DALL’8 AL 14 LUGLIO: SI RINNOVA LA SETTIMANA DEDICATA AL LIBERTY ALL’AQUILA

L’AQUILA – Si rinnova l’appuntamento del Festival Art Nouveau Week, manifestazione internazionale annuale dedicata alla corrente culturale e artistica dell’Art Nouveau.

Quest’anno la quarta edizione, organizzata dall’Associazione Italia Liberty, offre un ricco palinsesto di appuntamenti in tutta Italia a partire dall’8 al 14 luglio 2022, con il patrocinio del MiC – Ministero della Cultura, rivolto a chiunque voglia immergersi nelle suggestive atmosfere dell’Art Nouveau nelle sue molteplici espressioni, negli spazi d’arte e culturali dedicati al Liberty.

Anche nel capoluogo abruzzese, in un’edizione che si rinnova, torna l’Art Nouveau Week con l’Esperienza liberty all’Aquila curato e organizzato da Sara Santella, membro dell’associazione Italia Liberty, in collaborazione con Andrea de Petris, FilmAQui, CulturAquila, lo storico bar Nurzia e il Vermuttino.

Quest’anno le giornate dedicate all’Art Nouveau a L’Aquila saranno tre.

Il 9 luglio dalle ore 18.00, ad aprire la manifestazione, sarà la passeggiata Camminando Liberty a cura delle associazioni Italia Liberty e CulturAQuila che, partendo da viale don Bosco, in un suggestivo cammino tra i vicoli cittadini durante il quale sarà possibile degustare un aperitivo presso il bar Nurzia, porterà il pubblico nei luoghi dove più evidenti sono i segni lasciati dall’Art Nouveau e dal Liberty in città, come villa Nurzia, la sala Baiocco, la villa comunale e molti altri.

Il 10 luglio dalle 19.30, protagonista sarà il cimitero Monumentale cittadino con la Camminata Liberty nel Cimitero Monumentale a cura di Andrea de Petris, in cui il pubblico potrà immergersi in un ambiente suggestivo, al tramonto, alla scoperta di personaggi noti e meno noti che hanno animato la Belle Ėpoque aquilana.

Il 12 luglio dalle ore 18.00 ad arricchire ulteriormente le giornate Art Nuoveau, presso la Sala Lignea del Palazzetto dei Nobili ci sarà la manifestazione Cinema nella Belle Époque a cura di “FilmAQui” con la partecipazione del docente cinematografico e storico Piercesare Stagni.

Inoltre, la settimana dall’8 al 14 luglio sarà possibile degustare presso il locale “il Vermuttino” un cocktail a tema, ideato dal bartender Antonello Tresca.