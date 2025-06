“ART NOUVEAU WEEK”: IN ABRUZZO TORNA LA SETTIMANA LIBERTY DEDICATA ALL’INIZIO DEL NOVECENTO

PESCARA – Da martedì 8 a lunedì 14 luglio si rinnova in Abruzzo l’appuntamento con l’Art Nouveau Week, la manifestazione europea dedicata allo stile Liberty e alle arti di inizio Novecento. Giunta alla sua settima edizione, è organizzata dall’associazione Italia Liberty e curata dal docente Andrea Speziali.

In programma conferenze online su architettura, arti decorative, moda, illustrazione, cucina e letteratura, con ben 14 incontri a cura dell’esperto in materia e docente relatore Andrea Speziali, due al giorno per tutta la settimana. La settima edizione della Art Nouveau Week propone un viaggio unico tra i tesori del Liberty con calendario di appuntamenti nelle principali città abruzzesi dove per la prima volta si valorizza il Liberty con visite guidate, aperture straordinarie e racconti di famiglia che svelano l’anima modernista in Italia.

In Abruzzo, si comincia martedì 8 luglio a Pescara con un itinerario tra architetture, sculture in ferro battuto e cemento in stile Art Nouveau come Teatro Michetti e le ville lungo via D’Annunzio. Mercoledì 9 luglio l’appuntamento è a Sulmona (L’Aquila), con partenza dalla Caffetteria Piazza Venti, per un tour tra le facciate decorate del centro e le eleganti palazzine di viale Patini.

Sabato 12 luglio L’Aquila svela i suoi rari ma preziosi esempi Liberty, tra cui Villino Nurzia e Villino Relleva, partendo dalla Villa Comunale. Domenica 13 luglio a Teramo si esplorano edifici simbolo come Palazzo Muzii e Savini. Chiude la rassegna abruzzese lunedì 14 luglio Giulianova (Teramo), dove si ammirano affreschi di Adolfo De Carolis in Palazzo Re e villa Castelli Montano.

Una settimana per esplorare un mondo elegante, fiabesco e sorprendentemente attuale: www.italialiberty.it Il nuovo catalogo ufficiale della Art Nouveau Week 2025 include scoperte inedite, restauri recenti e un censimento mondiale di oltre 15mila edifici Art Nouveau aggiornato insieme a un censimento di autori (scultori, decoratori, architetti e artigiani) suddivisi per ciascun Stato del mondo, frutto di decenni di lavoro condotto dall’autore Andrea Speziali.