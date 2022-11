ARTA ABRUZZO: A PESCARA LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “NOSE” PER MAPPARE I MIASMI

PESCARA – Un progetto per mappare i miasmi sul territorio tramite le segnalazioni dei cittadini, per consentire all’Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente (Arta) di poter intervenire sul fenomeno delle molestie olfattive.

Sabato 26 novembre, alle 10, nella sala Alfonso Di Vestea, sede centrale Arta Abruzzo (viale Marconi 49, Pescara), si terrà la conferenza stampa di presentazione di “NOSE Abruzzo”.

Acronimo di “Network for Odour SEnsitivity”, il progetto riguarda le cosiddette “emissioni odorigene” e, in particolare, la promozione dell’utilizzo di una web-app, sviluppata dall’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima (ISAC) – CNR, in collaborazione con Arpa Sicilia, grazie alla quale i cittadini potranno segnalare in tempo reale, in modalità anonima, gratuita e georeferenziata, i miasmi avvertiti sul territorio abruzzese.

Interverranno Paolo Bonasoni, ricercatore CNR-ISAC; Maurizio Dionisio, direttore generale ARTA Abruzzo; Massimo Giusti, direttore tecnico Arta Abruzzo.