ARTA, “TRANSIZIONE ECOLOGICA E BENESSERE”: AL VIA CONFERENZA REGIONALE, 15 E 16 MARZO ALL’AQUILA

L’AQUILA – Il dato ambientale, i siti d’interesse nazionale come quello di Bussi, la messa in sicurezza dell’acquifero del Gran Sasso, l’uso del territorio ed il benessere dei cittadini abruzzesi.

L’Agenzia regionale per la Tutela ambientale (Arta) accende i riflettori sulla transizione ecologica, declinata in ottica non solo ambientale, ma anche sociale ed economica, promuovendo un dibattito tra le istituzioni del territorio e le migliori eccellenze italiane nel campo della protezione dell’ambiente.

Lo fa attraverso una conferenza dal titolo “Transizione ecologica e benessere”, che si terrà a L’Aquila, il 15 ed il 16 marzo prossimi, e ospiterà i direttori delle maggiori Agenzie per la protezione dell’ambiente nazionali, gli organi di vertice degli enti pubblici regionali e le associazioni ambientaliste.

“Sarà un’importante vetrina – ha dichiarato il direttore generale di Arta, Maurizio Dionisio – attraverso la quale l’Agenzia intende presentare agli abruzzesi i rilevanti risultati ottenuti nell’attività di monitoraggio dell’ambiente e tutela della salute collettiva. La conferenza – ha aggiunto l’avvocato Dionisio – si articolerà in due giornate di lavori e vedrà la partecipazione dei vertici di ISPRA, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e di alcune tra le maggiori ARPA nazionali”.

Presenti, tra gli altri, anche il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e l’assessore all’Ambiente, Emanuele Imprudente.

Lo stato dell’arte dei lavori di bonifica per il ripristino delle matrici ambientali del Sin di Bussi e la tutela delle acque del Gran Sasso, saranno solo alcune delle tematiche sulle quali saranno incentrate le relazioni che verranno illustrate nel corso del primo giorno di lavori. Il 16 marzo, al tavolo tecnico di confronto sui temi relativi alla legge regionale “Abruzzo regione del Benessere”, siederanno esponenti di spicco del mondo dell’università, i vertici di Giunta e Consiglio regionale e l’organizzatore della Gran Sasso Word Series, l’evento di trailrunning internazionale che farà tappa in Abruzzo con un percorso interamente dedicato proprio al progetto regionale sul benessere.

“Siamo lieti di presentare in anteprima nazionale – ha affermato il direttore Dionisio – un evento che incarna tutte le finalità della progettualità di Abruzzo regione del benessere, e che vedrà l’ambiente incontaminato delle montagne abruzzesi fare da cornice ad una kermesse di livello internazionale”.

A chiudere la due giorni di lavori sarà un tavolo tecnico al quale siederanno i presidenti delle maggiori associazioni ambientaliste per un confronto con i vertici dell’ente Regione e di Arta sulle tematiche ambientali di stringente attualità.