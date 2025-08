ARTE E CULTURA: ALL’EMICICLO DALL’8 AGOSTO LA MOSTRA DELLE OPERE DEL MAESTRO RIOCCI

L’AQUILA. Il Consiglio regionale dell’Abruzzo, in affiancamento all’attività istituzionale, continua a promuovere l’arte e la cultura abruzzese, ospitando nella sua sede di Palazzo dell’Emiciclo eventi e convegni. Il prossimo appuntamento in programma, dal titolo “Materia e Spirito”, è la mostra personale dell’artista Angelo Maria Riocci, che si terrà dall’8 al 15 agosto nello spazio della navata. L’evento è promosso dall’Associazione “SanPanfiliAmo”, con il patrocinio del Comune dell’Aquila, del Comune di Ocre e del Consiglio regionale.

“L’esposizione – spiegano gli organizzatori – raccoglie un nucleo rappresentativo di opere che attraversano l’intera produzione dell’artista, dalla scultura alla pittura, dagli assemblage ecologici alle installazioni, offrendo un percorso immersivo attraverso la relazione tra materia, spirito e natura”.

Nato a S. Panfilo d’Ocre (AQ) nel 1942, Angelo Maria Riocci ha dedicato la sua vita artistica a indagare il legame tra il tangibile e l’intangibile. Le sue opere sono viaggi visuali e sensoriali che partono dalla materia per giungere a una dimensione spirituale profonda, con un messaggio universale di pace, amore cosmico e consapevolezza ambientale. Le sculture evocano simboli ancestrali, realizzate con un istinto primitivo che affonda le radici nella terra e nella memoria collettiva. I dipinti a olio su tela penetrano nell’essenza dell’essere umano, esprimendo emozioni forti e riflessioni esistenziali, con forme vorticose che richiamano galassie in rotazione e la ciclicità della vita. L’artista impiega materiali di recupero per realizzare composizioni che assumono un potente valore simbolico ed ecologico, denunciando lo sfruttamento della natura e celebrando al contempo la sua bellezza. La sua arte invita a vivere in armonia con il mondo, a riconnettersi con l’ambiente e con il mistero dell’esistenza.

Riocci ha esposto le sue opere in prestigiosi contesti nazionali e internazionali, tra cui Palermo, Roma, Firenze, Venezia, Sanremo, Il Cairo, Francia, Miami (USA) ed è presente in pubblicazioni e cataloghi, tra cui: “Artisti ’23” Mondadori, “Porto Franco” e “I Narratori del Nostro tempo” di Vittorio Sgarbi, “80 Proposte d’Investimento per il Collezionista” di Angelo Crespi, Direttore della Pinacoteca di Brera, già Presidente del Museo di arte contemporanea MAGA di Gallarate, nel Catalogo 2022 International Exibition of Surrealism Cairo.

La mostra sarà inaugurata venerdì 8 agosto, alle ore 18. L’ingresso è gratuito. Visitabile tutti i giorni, fino al 15 agosto, dalle ore 9 alle 22.