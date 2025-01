ARTE E UMANIZZAZIONE DELLE CURE: DONATI DIPINTI AL REPARTO DI ONCOLOGIA DI TERAMO

TERAMO – L’Oncologia dell’ospedale Mazzini di Teramo si arricchisce di nuova bellezza grazie alle donazioni di opere realizzate da artisti che hanno deciso di sostenere il progetto di umanizzazione delle cure e degli spazi di cura. Un gesto significativo volto a trasformare l’ambiente ospedaliero in un luogo in grado di ridurre il senso di isolamento e offrire conforto a pazienti e familiari, contribuendo così al benessere psicologico di chi affronta percorsi di cura complessi. Nell’ambito di una maratona di beneficenza che si è svolta a Torricella Sicura (Teramo), Alberto Biocca pittore figurativo surrealista contemporaneo e ritrattista, apprezzato a livello internazionale, ha donato al reparto un quadro che porta con sé un messaggio di speranza e solidarietà trasmettendo l’importanza del legame tra arte e salute.

Il progetto è proseguito grazie al contributo del giovane artista pescarese Gabriele Sichetti, in arte Samuel Art. Animato da un grande cuore e dall’intento di accrescere l’interesse per l’arte, in occasione della settima tappa del tour viandante “Seminiamo Arte”, si è recato in ospedale per consegnare a Katia Cannita, primario della Uoc di Oncologia del Mazzini, un’opera d’arte, simbolo di colore e vitalità, destinata al day hospital oncologico.

Altra donazione quella dell’artista polacca Bogna Jarzemska Misztalska che ha donato due quadri, sempre per il day hospital. Queste opere, frutto di una sensibilità artistica più volte premiata in Polonia, contribuiscono a rendere l’ambiente più accogliente e ad alleviare il peso emotivo della cura. Alla consegna, anche in questa occasione, era presente Katia Cannita insieme a Giovanni Cianci, oncologo. Le donazioni fanno parte di un ampio progetto di umanizzazione delle cure sostenuto da una serie di associazioni di volontariato, fra cui “Viva!” e “Morena una farfalla per sempre”.