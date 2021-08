ARTE IN BOTTEGA L’AQUILA: ESPOSTA OPERA REALIZZATA DAI BAMBINI SOTTO GUIDA EMANUELE E ZENADOCCHIO

L’AQUILA – L’opera corale, realizzata il 10 agosto da giovanissimi Artisti, sotto la direzione di Mimmo Emanuele e Antonio Zenadocchio, è esposta in questi giorni presso Arte in Bottega a L’Aquila, Piazza San Marco, 8, il laboratorio-studio di Mimmo Emanuele dove la stessa è stata realizzata.

Protagonisti dell’evento artistico i bambini: Francesco e Ginevra Margiotta, Franco Lolli, Angelica Martinicca, Gloria Todisco e Marta Tursini, supportati dai genitori, presenti alla estemporanea di pittura.

L’opera “Pinocchio è un ciuchino nel circo” ricade in un ampio progetto artistico denominato “Di Favola in Fiaba- Il naso di Pinocchio più lungo del mondo”.

Tale opera ha visto la partecipazione straordinaria dell’istituto Collodi di Cagliari, con un dipinto inserito in tela sotto forma di collage o, come si suol dire, in patchwork. La performance artistica è nata dalla collaborazione con Domenico Margiotta, padre dei due fratellini e Gianluca Petrini noto artista Sardo, coordinatori del progetto che, ad oggi , vede coinvolti artisti ed Istituzioni di 14 Regioni Italiane. Tra i maggiori sostenitori dell’iniziativa, gli artisti Alfredo Rapetti (Mogol) e Dale.

Il progetto ha i patrocini della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, del Consiglio Regionale d’Abruzzo, della Regione Autonoma Sardegna, della fondazione Antonio Vitale, dell’associazione culturale sarda Terra Battuta, nonché la collaborazione di esperti d’arte quale Cicchart Collection Milano e della storica Galleria Aquilana Patini di Gaetano Michetti.

Si occuperà della presentazione critica del progetto, Cesare Orler delle omonime Gallerie Veneziane. Infine, da registrare l’adesione al progetto artistico da parte del Policlinico Gemelli di Roma.

Il prossimo 28 Agosto a Trasacco, in provincia dell’Aquila, è previsto un intervento artistico dei bambini simile a quello realizzatori in Arte e Bottega a L’Aquila. Insomma, l’evento “Il naso di Pinocchio più lungo del mondo” prende forma, con l’aggiunta di nuove importanti opere che andranno a costituire il dipinto corale definitivo.