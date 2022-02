“ARTEATRO”, TSA PRESENTA NUOVO FORMAT TV E WEB IN ONDA DA MARTEDI’ 8 FEBBRAIO

L’AQUILA – “Arteatro” è un rotocalco tv settimanale che nasce da un’idea dell’artista Vincenzo Olivieri e che, attraverso un linguaggio video piacevole ed innovativo, si dedica interamente al mondo dello spettacolo con rubriche finalizzate a far conoscere al pubblico tutto quello che ruota intorno all’affascinante mondo dell’Arte e del Teatro, attraverso le testimonianze e le esperienze degli addetti ai lavori del mondo artistico e culturale dello spettacolo dal vivo.

Un viaggio fantastico che ci farà conoscere compagnie teatrali, attori, scenografi, costumisti, laboratori, superstizioni teatrali, termini tecnici e gergali, il dietro le quinte più curioso. Il rotocalco è condotto dall’attrice Claudia Tosoni che farà da cicerone in un mondo pieno di meraviglie, gli ospiti della prima puntata sono Giorgio Pasotti, direttore artistico del TSA; Gabriele De Guglielmo, direttore musicale della “Compagnia dell’Alba”; Silvano Torrieri, fondatore Accademia del Musical Theatre; Stefano Angelucci Marino, attore e regista. Rubriche fisse settimanali “Il teatro si racconta”, “Superstizioni in teatro” presentata da Edoardo Siravo e “Teatropedìa” a cura di Elena Di Bacco, in redazione Luca di Blasio.

Il programma, della durata di 50 minuti circa, andrà in onda ogni martedì, a partire dall’8 febbraio 2022, alle ore 22.00 sul canale televisivo abruzzese Rete8 (canale 10 del DGT) e in diretta streaming sul canale web della stessa tv all’indirizzo: https://www.rete8.it/canali-tv/rete8/ con replica la domenica seguente alle ore 15:00. Dopo la messa in onda la puntata verrà inserita interamente sul sito del Teatro Stabile d’Abruzzo, www.teatrostabile.abruzzo.it, e, suddivisa in rubriche, nel canali web “Arteatro” su Youtube e sui profili social Facebook ed Instagram di Arteatro e Teatro Stabile d’Abruzzo