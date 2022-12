ARTICOLO UNO ABRUZZO: ELETTI SEGRETARI PROVINCIALI, REGIONALE E PRESIDENTE

L’AQUILA – Concluso, con l’Assemblea congressuale regionale di Articolo Uno Abruzzo, il processo riorganizzativo delle strutture iniziato a novembre con i congressi delle federazioni provinciali.

Le federazioni nel rinnovare gli organismi, nelle scorse settimane, hanno i eletto seguenti nuovi segretari provinciali:

· Federazione Pescara Massimo Berardinelli;

· Federazione Teramo Davide Di Carlantonio;

· Federazione L’ Aquila Guido Iapadre;

· Federazione Chieti Francesco Del Viscio segretario e Angelo Baron presidente.

Ieri l’assemblea regionale, presieduta dai componenti della commissione Massimo Berardinelli e Maria Giovanna Iovito, ha eletto Fabio Ranieri segretario e Tommaso Di Febo presidente.

“L’assemblea è stata importante per il confronto sul futuro della sinistra e della costruzione di una forte e coesa opposizione che rappresenti la base dell’alternativa al centrodestra – si legge in una nota – La strada è sicuramente in salita ma c’è la voglia e la passione per ricominciare”.

“Già da domani Articolo Uno Abruzzo parteciperà allo sciopero CGIL a Pescara, contro una legge di bilancio del governo Meloni che ‘certifica’ le diseguaglianze. Ringraziamo per il lavoro svolto in questi anni, le compagne e i compagni della segreteria regionale uscente, come pure i segretari provinciali uscenti”, conclude la nota.