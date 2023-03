ARTIGIANATO E SOLIDARIETA’: DOMENICA MERCATINO PRO LOCO FAGNANO A FAVORE DI COMUNITA’ 24 LUGLIO

L’AQUILA – Domenica 2 aprile dalle 16 alle ore 20.00,per dare seguito ad un percorso nato nel 2019 e interrotto causa restrizioni covid, l’associazione della Proloco di Fagnano, in provincia dell’Aquila, organizza un mercatino il cui ricavato sarà devoluto a sostegno dei progetti dell’Associazione di Volontariato Comunità 24 Luglio con sede a L’Aquila.

In vendita le creazioni artigianali realizzate dai bambini del centro estivo in collaborazione con l’associazione silettantistica Sportiva A.S.D. Parco dello Sport, e dai tanti amici che non hanno fanno mai mancare il loro supporto.

“Simili iniziative coinvolgeranno a rotazione tutte le associazioni che operano nel tessuto aquilano e che rivolgono i loro preziosi servizi a chi è più bisognoso, in linea con il messaggio solidale che ha sempre accompagnato il percorso della Pro loco”, si legge nella nota.