ARTIGIANO IN FIERA: STAND ABRUZZO A MILANO, MERCOLEDI’ 27 NOVEMBRE LA PRESENTAZIONE

PESCARA – È convocata per mercoledì, 27 novembre alle ore 11:30 presso la sala “Pastore” (V piano) nella sede dell’assessorato alle Attività produttive in via Passolanciano 75 a Pescara, la conferenza stampa di presentazione dello stand Abruzzo alla manifestazione “Artigiano in fiera” in programma a Milano dal 30 novembre all’8 dicembre.

Alla conferenza stampa prenderanno parte il sottosegretario con delega al Turismo, Daniele D’Amario, l’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, i presidenti delle Camere di Commercio Chieti Pescara, Gennaro Strever, e Gran Sasso D’Italia, Antonella Ballone.