ABRUZZO ZONA ROSSA: D’ALESSANDRO, “CHIUSURA SCUOLE SAREBBE FALLIMENTO DEFINITIVO MARSILIO”

L’AQUILA – “In Abruzzo le scuole siano aperte secondo le previsioni del Dpcm, che consente, anche in zona rossa, la scuola in presenza fino alla prima media”. Lo dice Camillo D’Alessandro, deputato di Italia Viva, a proposito della decisione del presidente della Regione, Marco Marsilio: “Una decisione diversa sarebbe incomprensibile, e soprattutto pesante sarebbe il fallimento definitivo di Marsilio”.

“Chi chiude, oltre il Dpcm, con misure regionali più restrittive deve farsi carico del disagio economico e stanziare, oltre a quelle coperte della Stato, risorse proprie. Non si può chiudere oggi e chiedere le compensazioni economiche domani. Per cui, soprattutto per le scuole, ogni decisione deve avvenire dentro gli spazi consueti dal Dpcm e non oltre”, conclude D’Alessandro.

