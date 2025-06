ASBUC PAGANICA: GALLETTI, “DOPO UN ANNO E MEZZO NON RIPRISTINATO PASSAGGIO PEDONALE VIA PER ONNA”

L’AQUILA – “È passato già un anno e mezzo e nonostante ripetuti i solleciti il Comune dell’Aquila ancora non provvede, come sarebbe di sua competenza, nello stretto passaggio pedonale nella trafficata via Onna, a sistemare un paletto e un salvagente di metallo, piegati a seguito di un incidente, e che da allora impediscono il transito dei pedoni, soprattutto con carrozzine”.

Lo denuncia Fernando Galletti, presidente dell’Amministrazione separata dei beni di uso civico (Asbuc), di Paganica e San Gregorio, frazioni dell’Aquila, annunciando che “senza risposte ci saranno questa volta azioni di protesta eclatanti”.

“Quel passaggio pedonale insiste in un incrocio stradale molto trafficato e dunque pericoloso. Per questa ragione avevo chiesto ai consiglieri comunali paganichesi Daniele Ferella e Guglielmo Santella di sollecitare l’intervento, del resto non difficoltoso e a basso costo. Loro avevano assicurato di farsi carico del problema e di risolverlo quanto prima. Ma nulla è accaduto”.

Incalza dunque Galletti: “forse quella che sto segnalando non è la più grave emergenza che affligge il territorio, ma il mancato intervento è l’ennesima dimostrazione del disinteresse del sindaco Pierluigi Biondi per la nostra, e per altre frazioni, frequentate solo in occasioni elettorali. Basti dire che sono anni non si risolve il problema della salmonella nel fiume Vera che compromette l’attività dei nostri agricoltori. La rete idrica del centro storico di Paganica oggetto ancora di ricostruzione post sisma è un colabrodo, e la società comunale Gran Sasso acqua non interviene. Ci sono fogne a cielo aperto, i lavori del polo scolastico si sono fermati. Non ci si preoccupa di fare qualcosa per il presidio sanitario, e potrei andare avanti ancora a lungo”.