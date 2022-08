ASBUC PAGANICA-SAN GREGORIO: IL 20 E 21 AGOSTO RACCOLTA FORAGGIO PER ALLEVATORI COLPITI DA INCENDIO

L’AQUILA – Prosegue l’azione di solidarietà, coordinata dall’Amministrazione separata degli usi civici (Asbuc) di Paganica e San Gregorio, a favore delle attività economiche che hanno subito ingenti danni a causa dell’incendio che si è scatenato il 24 luglio in località “L’ortera” di Paganica, frazione dell’Aquila.

Oltre alla raccolta fondi l’Asbuc, di cui è presidente Nando Galletti, ha organizzato per sabato 20 agosto e domenica 21 agosto una grande “colletta” di foraggio per gli animali delle attività zootecniche colpite dall’incendio: gli agricoltori e allevatori solidali potranno depositare presso le aie di Sant’Antonio, erba medica, fieno ed orzo.

Un grande aiuto concreto, visto che le fiamme hanno distrutto i mezzi per raccogliere il foraggio e per dissodare la terra per le prossime semine, ed anche il foraggio derivante dal primo raccolto.

Parallelamente sarà possibile continuare ad effettuare donazioni in denaro, direttamente sul conto corrente aperto per questa specifica raccolta indicando, nella causale “Un aiuto per l’incendio” (iban: IT 96 K 08327 03603 000000003557)

L’Asbuc rende poi noto che da domenica 14 agosto al 21 agosto i banchetti per la raccolta fondi resteranno chiusi per un periodo di riposo dei volontari, per poi riprendere l’attività a pieno regime, overo dalle ore 18 alle 20, presso il Centro Civico nella villa di Paganica, e le domeniche mattina, dalle 9 alle 13, presso il banchetto del comitato nel piazzale della chiesa degli Angeli Custodi di via San Giustino. E ancora il sabato mattina dalle ore 9 alle 13, presso il banchetto del comitato davanti al Monumento ai Caduti in Piazza della Concezione in Paganica. Infine si potrà fare l’offerta nei bussolotti presso alcuni bar e attività commerciali di Paganica e dintorni.