ASCENSORI FUORI USO ALL’OSPEDALE DI SULMONA: TRIBUNALE DEL MALATO SCRIVE ALL’ASL

SULMONA- Un ascensore è rotto e un altro risulta temporaneamente fuori uso. Accade all’ospedale di Sulmona (L’Aquila) dove alcuni pazienti, soprattutto persone con difficoltà di deambulazione, stanno facendo i conti con il disservizio.

Un vero e proprio calvario per raggiungere l’ala Bolino del nosocomio dove sono allocati reparti, servizi e ambulatori. Sul caso è intervenuta Catia Puglielli, coordinatrice del Tribunale per i diritti del Malato (TdM), che ha scritto alla Asl Avezzano Sulmona L’Aquila per sollecitare la tempestiva risoluzione del problema. “Faccio presente che in quell’area ci sono due ascensori uno dei quali già non funzionava da parecchio tempo. La rottura dell’altro ascensore chiaramente comporta un grosso disservizio e una paralisi per alcune categorie di utenti. Ho inviato una nota alla direzione sanitaria per chiedere il tempestivo ripristino della funzionalità di entrambi gli ascensori” fa sapere il Tdm.