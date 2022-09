ASCOLI – Un terremoto di magnitudo 4.1 è stato registrato oggi dall’Ingv (istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) alle 12:24, con epicentro a Folignano, in provincia di Ascoli Piceno, al confine con l’Abruzzo, ad una profondità di 24 chilometri. Alla prima scossa ne sono seguite in pochi minuti altre due di magnitudo 3.6 e 2.0, sempre nell’area di Folignano, a seguire una quarta scossa di magnitudo 2.5 stato registrato dalla rete Ingv con epicentro a 3 km da Civitella del Tronto, in provincia di Teramo, alle 12:35.

Le prime due scosse, le più forte, sono state avvertite distintamente anche nel Teramano. A Teramo evacuate le scuole primarie, come pure in alcuni paesi della provincia.

Non si hanno notizie di eventuali danni a cose e persone.

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, appresa la notizia ha subito chiamato il prefetto Massimo Zanni e il sindaco Gianguido D’Alberto, per sincerarsi di quanto accaduto. Insieme al direttore dell’Agenzia di Protezione Civile, Mauro Casinghini, è in contatto con tutti i sindaci del territorio teramano al confine con le Marche epicentro del sisma. La situazione è sotto controllo, al momento non si registrano danni a cose e persone. Come da protocollo gli studenti delle scuole sono stati fatti evacuare per sicurezza.