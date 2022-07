ASD PROGETTO RITMICA L’AQUILA: GRANDI RISULTATI ALLE FINALI NAZIONALI SILVER SUMMER EDITION 2022

L’AQUILA – Grandi risultati per L’ASD Progetto Ritmica dell’Aquila alle finali Nazionali Silver Summer Edition 2022 che si sono svolte a Rimini nei giorni scorsi.

La società aquilana di ginnastica ha conquistato tre ori, un argento e un bronzo, oltre a tanti altri buoni piazzamenti: le neo campionesse nazionali sono la grintosa Beatrice Circi nel SILVER LB1 JUNIOR 2 che ha strappato anche il pass per la finale nella specialità Cerchio qualificandosi tra le prime 10 ginnaste su oltre 80 partecipanti, oltre a piazzarsi al decimo posto nell’All Around; Giulia Frezza, prima classificata nel SILVER LA1 Junior 1 nella specialità corpo libero, ottava nell’All Around, undicesima nella palla su oltre 80 ginnaste; Martina Ianni (SILVER LC JUNIOR 1) campionessa nazionale nella specialità nastro: prima su oltre 200 ginnaste nelle qualificazioni, termina nona nell’Around e dodicesima alle Clavette.

Argento nazionale di squadra per la serie D SILVER LA open per il team composto da Beatrice Circi, Giulia Frezza e Francesca Ficara, che sono arrivate alla finale primeggiando su oltre 90 squadre: secondo gradino del podio ma tanta gioia per le tre atlete aquilane.

Viola Silvia ha conquistato la medaglia di bronzo SILVER LB1 Allieve 2 nella specialità Fune: ottima prestazione anche al cerchio dove ha mancato la finale per pochissimi centesimi classificandosi undicesima mentre nell’All Around si è piazzata sesta su oltre 90 atlete.

Nel Campionato Serie D SILVER Allieve, qualificazione al secondo posto per la squadra composta da Viola Silvia, Cloe Colosimo ed Elena Sista che, alla fine, si posizionano come quarte classificate su oltre 100 squadre.

Nel campionato individuale SILVER LA1 Allieve 1 la piccola Alice Silvia, alla sua prima esperienza nazionale, accede alla finale nella specialità Corpo Libero nella quale conclude con un onorevole undicesimo posto su oltre 100 ginnaste. Ventunesima classificata nell’All Around.

Nel campionato individuale SILVER LA1 Allieve 2, Elena Sista termina quinta nella specialità palla, dopo un eccellente secondo posto su 180 ginnaste nelle qualificazioni. Settima nell’All Around.

Nel campionato individuale SILVER LA1 Allieve 2 Cloe Colosimo, nella specialità palla conquista la sesta posizione e chiude l’All Around in 32esima posizione.

Nel campionato individuale SILVER LA1 Allieve 3 Lucia Barberio, alla sua prima esperienza nazionale federale, manca per pochi centesimi la finale al corpo libero posizionandosi al sedicesimo posto e nell’A.A.come 41esima su 170 ginnaste.

Nel Campionato Serie D SILVER LB1 Allieve la squadra composta da Viola Fontanazza, Caterina Di Nardo e Alice Silvia conquista nella qualificazione e riconferma nella finale il dodicesimo posto su oltre 90 squadre.

Nel Campionato Individuale SILVER LC Senior 2 nella Specialità Cerchio Martina Cesareo, “capitano” della associazione, conquista il 21esimo posto, “e con molto amaro in bocca manca purtroppo la finale”.

Grandi soddisfazioni anche nelle finali del campionato nazionale Silver Serie D LD Open e nel campionato individuale LD Junior 3.

Nelle qualificazioni la squadra composta da Viola Dari Salisburgo, Martina Cesareo, Martina Ianni e Alice Gea Fontanazza ha strappato il pass per la finale qualificandosi tra le prime 20 squadre su oltre 60. Nella finale le ginnaste della Progetto Ritmica, entrate in pedana più cariche e grintose che mai, si aggiudicano l’ottava posizione.

Nel campionato individuale SILVER LD Junior 3 Viola Dari Salisburgo nella specialità Fune si aggiudica un meritatissimo sesto posto. Nel campionato individuale SILVER LD Allieve 2 Viola Fontanazza, alla sua prima esperienza nazionale nella medesima categoria, conquista il sedicesimo posto sfiorando per pochi centesimi la finale.

Prima finale anche per Alice Gea Fontanazza, nel nel Campionato SILVER LC Junior 1: 2′ nelle qualificazioni, termina con tanta emozione al sesto posto, sfiorando il tanto ambito podio. Nell’All Around si classifica decima e nelle specialità clavette 15esima.

Nel campionato individuale SILVER LC Allieve 2 Caterina Di Nardo conquista con il terzo punteggio la finale, terminando in nona posizione la gara su ben 140 ginnaste. Caterina sfiora la finale nella Specialità Corpo Libero per pochi centesimi e si classifica settima nell’All around.

Lo staff della società aquilana è composto da Anna Maria Piersanti, Erica Cardelli, Valentina Romano, Eleonora Passacantando, Silvia Mari Famma, Cristina Cesareo: il presidente è Rosita Lattanzi.