ASD SAM L’AQUILA; TANTI ISCRITTI AI CORSI DI FORMAZIONE, PROSSIME DATE E INFO SU PRENOTAZIONI

L’AQUILA – “Ossigeno medicale AIESIL” e “PTC Prehospital Trauma Care base con approccio preospedaliero al traumatizzato per Soccorritori – FORMAZIONE CSE “.

Sono i corsi di formazione professionali che si sono svolti all’Aquila sabato 19 e domenica 20 febbraio, in collaborazione con il CSV dell’Aquila e alla dottoressa Concetta Trecco per l’uso della Sala Conferenza.

“L’ASD SAM L’AQUILA ha deciso di intraprendere predetto percorso formativo per meglio e sempre di più rispondere con competenza alle esigenze del territorio, durante lo svolgimento degli eventi in genere, anche senza l’ausilio dell’ambulanza”, si legge in una nota.

“Gli iscritti alla due giorni formativi sono stati ben 66, un numero particolarmente corposo ed inaspettato, ma che ci conferma che c’è disponibilità a formarsi a temi inerenti le predette materie”.

“Ciò detto e come da richieste pervenute, si informa che detti corsi si terranno anche nelle date di sabato 26 Ossigeno Medicale e domenica 27 PTC. È obbligatoria la prenotazione”.

Chi fosse interessato può rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici

3387841887, dottor Alfredo Pellecchia

3402988897, dottoressa Paola Federici