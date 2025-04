ASILI E ISTITUTI INFANZIA ABRUZZO: RIAPRE SPORTELLO DIGITALE PER ISCRIZIONI E AGGIORNAMENTI

PESCARA – Riapre lo sportello digitale per il caricamento da parte degli asili e delle strutture dell’infanzia dei dati relativi agli interventi legati al Piano educativo 0-6 anni per l’anno 2025.

Lo rendono noto gli uffici regionali dell’Istruzione, specificando che la piattaforma regionale sarà operativa da lunedì 14 aprile fino a venerdì 30 maggio.

La piattaforma regionale svolge essenzialmente una duplice funzione: da una parte specifica, in modo da venire incontro alle necessità degli asili e delle strutture che aderiscono al Piano educativo 0-6 e che sulla piattaforma devono caricare la documentazione necessaria ad ottenere i finanziamenti; dall’altra generale, che consente di monitorare l’attività delle strutture in modo da facilitare l’azione di programmazione della Regione Abruzzo.

L’apertura dello sportello digitale il 14 aprile serve alle strutture esistenti sul territorio regionale che nel 2024 non hanno effettuato alcuna iscrizione; alle strutture di nuova istituzione; alle strutture regolarmente iscritte ma che hanno necessità di aggiornare i dati inseriti al momento della prima iscrizione.

La necessità di iscriversi sulla piattaforma ma anche aggiornare i dati è stata ribadita dall’assessore all’Istruzione Roberto Santangelo: “È un passaggio importante perché il mancato rispetto delle indicazioni degli uffici regionali comporta l’impossibilità per gli stessi di erogare il finanziamento oppure il rimborso delle spese sostenute. Si può procedere all’erogazione dei contributi solo se la documentazione è presente sulla piattaforma o se la struttura o l’asilo è censito”.

“In questo senso – ha sottolineato Santangelo – solo le strutture o gli asili presenti in piattaforma saranno presi in considerazione ai fini della formazione degli elenchi per l’erogazione di finanziamenti statali e regionali”.

L’aggiornamento dei dati e l’iscrizione allo sportello sono possibili all’indirizzo sportello.regione.abruzzo.it (menù: catalogo servizi; sezione: istruzione) dal 14 aprile 2025.