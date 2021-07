ASILI NIDO, AL VIA DOMANDE PER RIMBORSI A SULMONA E PRATOLA PELIGNA

SULMONA – Al via le domande per i rimborsi delle rette di frequenza degli asili nido comunali “Isola Felice” e micronido di Sulmona e “D.Ciaglia” di Pratola Peligna per l’anno 2020/2021. E’ stato pubblicato oggi sul sito web del Comune di Sulmona l’avviso rivolto alle famiglie residenti a Sulmona e a Pratola, che hanno regolarizzato il pagamento di tutte le rette mensili, interessate a presentare istanza, entro il prossimo 28 luglio, per ottenere i rimborsi spesa riguardanti i suddetti asili che i figli hanno frequentato nell’anno 2020/2021, afferenti l’Ambito Sociale Ecad Peligno 4, presenti nei due Comuni. La modulistica è disponibile presso: l’Ufficio di Piano dell’Ambito Sociale Distrettuale n. 4 Peligno sito in Via G. Pansa a Sulmona, presso gli sportelli dei segretariati Sociali dell’Ambito nelle sedi comunali dei Comuni dell’ASD; nelle sedi dei nidi “Isola Felice” e micro nido a Sulmona e del “D.Ciaglia” di Pratola Peligna, sul sito web del Comune di Sulmona, on line sui siti istituzionali dei Comuni afferenti l’Ambito Sociale Distrettuale n. 4 Peligno.

“E’ un’agevolazione importante per le famiglie, soprattutto in questo anno difficile che abbiamo affrontato. È questo il frutto di un’ attenta valutazione e minuzioso monitoraggio di tutti gli avvisi pubblici, che consentono poi l’erogazione dei contributi alle famiglie. Si è lavorato in maniera dettagliata per poter intercettare tutte le agevolazioni possibili, riuscendo a predisporre un progetto idoneo affinché si potessero ottenere risorse. Abbiamo coinvolto il Comune di Pratola, nella persona dell’assessore Marianna Palombizio e gli uffici del Sociale, che ringrazio per la fattiva collaborazione anche nella fase di progettazione. Segno questo che quando si lavora in sinergia su progetti concreti e seri i risultati arrivano, a beneficio della collettività”. Lo afferma il vicesindaco con delega al Sociale del Comune di Sulmona Marina Bianco.

Dichiara l’assessore del Comune di Pratola Peligna Marianna Palombizio: “Orgogliosi del risultato raggiunto. In un momento così difficile poter comunicare alle nostre Famiglie di aver ottenuto un sostegno economico non può che riempirci il cuore di gran soddisfazione. Questo è il giusto passo con cui bisogna amministrare, con impegno, forza, passione e collaborazione”.

La domanda potrà essere consegna a mano al protocollo del Comune di Sulmona in Via Mazara, 21 (dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 – 12:00 e il lunedì e giovedì pomeriggio dalle 15:45 – 17:15), a mezzo pec: protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it, con Raccomandata A/R indirizzata al Comune di Sulmona – Ufficio di Piano – Via Mazara, 21 67039 Sulmona (Aq).