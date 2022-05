ASILO L’AQUILA, ANCHE LA SECONDA BAMBINA LASCIA LA TERAPIA INTENSIVA DEL GEMELLI

ROMA – Sciolta la prognosi per la seconda bambina vittima dell’incidente presso l’asilo dell’Aquila e ricoverata per una frattura cranica in Terapia intensiva pediatrica del Policlinico Gemelli.

La bambina questa mattina è stata trasferita presso la neurochirurgia infantile del Gemelli dove proseguirà le cure.

Tre giorni fa, invece, era toccata all’altra bambina, sempre di 4 anni, lasciare la Terapia intensiva per un reparto pediatrico.

Oggi, invece, sono stati dimessi dal reparto di pediatria dell’ospedale dell’Aquila gli altri due gemellini che erano stati ricoverati per delle contusioni, continueranno ad essere seguiti dai medici nell’ambulatorio pediatrico dell’ospedale dell’Aquila per la cura e il monitoraggio delle ferite riportate.