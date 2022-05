ASILO L’AQUILA, ASSESSORE VERI’ IN VISITA A GEMELLINI: “CONDIZIONI STABILI”

L’AQUILA – Due libri colorati, di quelli che si illuminano.

Questo il dono che l’assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì ha fatto ai due gemellini ricoverati al reparto di Pediatria all’ospedale San Salvatore dell’Aquila a seguito del tragico incidente nel cortile della scuola d’infanzia “Pile – Primo Maggio”.

L’assessore ha incontrato i genitori dei due piccoli e ha interagito con uno dei due piccoli, mentre l’altro riposava.

“Non voglio sostituirmi al personale sanitario nell’indicare le condizioni – spiega – ma faccio notare che i bambini occupano delle normali stanze di degenza e non aree di terapia intensiva”.

“Ho sentito un bisogno profondo – ha sottolineato l’assessore – di dare testimonianza e vicinanza non solo come istituzione, ma anche e soprattutto da un punto di vista umano, affettivo, relazionale e empatico: identificarsi in un genitore che vive questa tragedia è molto importante e molto significativo”.

La sua visita è stata accompagnata dal direttore sanitario Alfonso Mascitelli e dal primario di Pediatria, Vincenzo Salpietro.