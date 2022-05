ASILO L’AQUILA, BIMBA DI 4 ANNI LASCIA TERAPIA INTENSIVA DEL GEMELLI

ROMA – Si confermano sostanzialmente stabili, in un quadro di progressivo miglioramento, le condizioni delle due bambine di circa 4 anni rimaste ferite nell’incidente all’asilo dell’Aquila e ricoverate al Policlinico Gemelli di Roma.

Una delle due, riferiscono i sanitari, è stata trasferita dalla Terapia intensiva in un reparto pediatrico dove proseguirà le cure.

La seconda bimba, che necessità di assistenza intensivistica in ragione di una delicata frattura cranica permane in Tip, dove proseguono i trattamenti e resta in prognosi riservata.