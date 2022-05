L’AQUILA – Il giorno dopo la tragedia. Il giorno del silenzio e del dolore, per la morte di Tommaso D’Agostino, il piccolo di 4 anni vittima del drammatico incidente, avvenuto ieri intorno alle 14.30, negli spazi esterni della scuola dell’infanzia I Maggio, dell’istituto comprensivo Mazzini, in via Salaria Antica Est, all’Aquila, dove un’auto, una Volkswagen Passat, si è sfrenata e, dopo una corsa di circa 20 metri in discesa, ha sfondato il cancello del giardino della scuola investendo 6 bambini dai 3 ai 5 anni, schiacciati sia dal cancello che dall’auto che ha arrestato la corsa sopra di loro.

Ed è il giorno della speranza, delle preghiere e dell’attesa, per gli altri bambini coinvolti, due dei quali in gravi condizioni. Una bambina di 4 anni, in condizioni molto critiche, e un bambino della stessa età, dall’ospedale San Salvatore dell’Aquila, sono stati trasportati di urgenza al Policlinico Gemelli di Roma con l’elicottero del 118. Un terzo bambino è ora all’ospedale Pediatrico Bambino Gesù sempre di Roma. Due gemellini in condizioni non critiche sono ricoverati all’ospedale dell’Aquila.

A travolgere i piccoli l’auto che si è sfrenata, parcheggiata in una discesa, davanti la porta d’ingresso dell’asilo, piombando sul giardino dove una decina di bambini e bambine stavano giocando, dopo aver distrutto una cancellata. Quattro bambini sono rimasti sotto l’auto e il cancello, per interminabili minuti prima dell’arrivo dei soccorritori, che li hanno tirati fuori. C’erano oltre una decina di bambini nel giardino dell’asilo, oltre a quelli investiti, e in quegli attimi drammatici, per evitare di essere travolti, sono subito corsi via e qualcuno di loro è rimasto lievemente ferito nella fuga, in uno scenario di disperazione davanti la scuola d’infanzia, di proprietà comunale, con le maestre e i genitori subito accorsi.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, i vigili del fuoco, carabinieri, polizia, protezione civile.

L’Aquila, oggi in lutto cittadino, e con tutti gli eventi elettorali e culturali annullati si stringe intorno al lancinante dolore dei genitori di Tommaso, Alessia Angelone, educatrice dell’infanzia, e Patrizio D’Agostino, dipendente della catena Acqua e Sapone. La zia è Giusi Fonzi, giornalista aquilana. Il bambino deceduto è stato portato via in un secondo momento dopo un intervento di rianimazione in estrema urgenza durato 40 minuti. Sarebbe morto durante il trasporto in ospedale.

La donna proprietaria dell’auto, R.N.B. di 38 anni, è indagata come ipotesi di reato per omicidio stradale. Ieri sera si è tenuto un summit presso la questura all’Aquila al quale partecipano il pm Stefano Gallo, titolare dell’inchiesta, il capo della Mobile Danilo Di Laura, e gli altri investigatori.

La famiglia D’Agostino ha nominato quali legali di fiducia, gli avvocati Tommaso Colella e Katiuscia Romano, entrambi del Foro dell’Aquila.

La Squadra Mobile e la Procura aquilana puntano a chiarire il più possibile la dinamica degli eventi e le responsabilità. Dopo la tragedia il pm Gallo ha ascoltato i testimoni e anche la stessa indagata che è apparsa molto provata dalla tragedia. Ascoltata anche la preside Monia Lai.

Le indagini e gli esami tecnici mirano in particolare a stabilire se l’auto si è sfrenata per difetti tecnici o se sia stato il minore. L’auto è sequestrata e le indagini sono durate per l’intera notte.

E a lato della scena, seduto su una sediolina, un bambino in maglietta e pantaloncini, 8 o 10 anni non di più. Le sue lacrime non si fermano, sembra non darsi pace. Secondo le testimonianze, si sarebbe trovato lui nella Passat al momento dello schianto.

Racconta uno dei soccorritori, un vigile del fuoco, che preferisce non rivelare il nome: “una scena terribile, quattro bambini sono stati travolti dalla macchina e dalla cancellata, rimanendo incastrati sotto il motore e la stessa cancellata. Abbiamo dovuto sollevare l’automobile e il cancello e tirarli fuori nel più breve tempo possibile, in di una corsa contro il tempo, facendo la massima attenzione. Una esperienza durissima”.

All’asilo, mentre erano in corso le operazioni, è arrivato anche il sindaco Pierluigi Biondi visibilmente scosso: “non ci sono parole”, ha detto Biondi, trattenendo le lacrime, ai cronisti mentre lasciava l’asilo per recarsi all’ospedale.

“Sono profondamente addolorato, non riesco neppure a immaginare il dolore che stanno provando i genitori dei bambini feriti. Da padre e da rappresentante delle istituzioni sono sgomento. È una notizia terribile: speriamo e preghiamo che il bilancio non si aggravi”.

Un momento tragico e delicatissimo per le maestre delle due scuole – oltre all’Infanzia c’è anche l’asilo nido “Primo maggio” – che, seppure visibilmente segnate dall’episodio, hanno cercato di gestire al meglio la situazione, accogliendo i genitori dei piccoli, a partire da quelli rimasti coinvolti nell’investimento. Per ragioni di protocollo e di tempestività non tutti i genitori hanno potuto accompagnare i loro figli all’interno dei mezzi di soccorso e la cosa ha reso ancora più delicata la situazione.

“La priorità – spiega una insegnante della primaria – è evitare che i bambini che hanno assistito alla scena restino traumatizzati, sia dall’incidente, con l’auto che ha sfondato il cancello del giardino, sia dal viavai di ambulanze e mezzi di soccorso”.

“Con alcuni bambini – riprende l’insegnante che preferisce mantenere l’anonimato – abbiamo cercato di far finta che si sia trattato di un gioco, o quantomeno di minimizzare, spiegando che

oggi i genitori sono venuti a riprenderli in anticipo. Ma quanto è difficile”.

