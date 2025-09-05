ASILO NIDO STELLA MARIS DI VASTO: FRATELLI D’ITALIA ACCUSA, “DA MODELLO EDUCATIVO A FALLIMENTO”

VASTO – “Lo Stella Maris, asilo nido comunale di Vasto (Chieti) che negli ultimi anni era diventato un modello educativo per la città, rischia di chiudere per colpa delle scelte improvvisate e poco trasparenti dell’amministrazione comunale. Dopo aver deciso di privatizzare il servizio senza un vero confronto con la città, il Comune ha permesso rincari insostenibili delle rette (fino al 70%), un avvio in ritardo, la sospensione della mensa e addirittura la discriminazione di circa metà delle famiglie escluse dai contributi”. Lo si legge in una nota di Fratelli d’Italia.

“Il risultato è disastroso: solo 4 iscritti, 38 famiglie in difficoltà, 6 lavoratori a rischio. Un patrimonio educativo costruito negli anni sta per essere cancellato dall’incapacità politica di chi governa. Per questo, come consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Francesco Prospero, Vincenzo Suriani e Guido Giangiacomo, abbiamo presentato un’interrogazione urgente in Consiglio comunale. Vogliamo che il Sindaco e la Giunta spieghino le loro responsabilità e dicano quali soluzioni concrete intendono mettere in campo. Il diritto all’educazione dei bambini e il sostegno alle famiglie non possono essere sacrificati sull’altare dell’improvvisazione politica. Lo Stella Maris non può morire così: chiediamo all’amministrazione di fare chiarezza subito e di restituire a questo asilo il ruolo che merita, quello di punto di riferimento per la comunità, non di caso sociale.”