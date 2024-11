ASILO SASSA: AGGIUDICATI I LAVORI. PERSICHETTI, “SI COMPLETA LA RIQUALIFICAZIONE ALL’EX SERCOM”

L’AQUILA – “Con la realizzazione di un asilo nido comunale nella zona ovest si va a completare il quadro della riqualificazione dell’area dell’ex Sercom che, come noto, avrà nuova vita grazie al progetto dell’amministrazione Biondi. Questo perché la nuova struttura a servizio dei piccoli e delle loro famiglie sorgerà a Pagliare di Sassa nella zona del progetto Case, sopra al laghetto” all’Aquila.

A dichiararlo è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Katia Persichetti che commenta così l’aggiudicazione dei lavori alla ditta per la costruzione del nuovo asilo. L’intervento portato avanti con efficacia e rapidità, è stato possibile grazie ad un decreto ministeriale che ha autorizzato l’utilizzo di economie complessive derivanti da rinunce, definanziamenti e non assegnazioni, relative alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – del PNRR autorizzando il nuovo investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”. Un progetto che mira a coprire la fascia che va da 0 a 2 anni per potenziare il servizio nelle diverse aree dei comuni, aggiungendo dunque posti e dando una migliore risposta a tutte le famiglie che vorranno usufruirne.

“Il Comune dell’Aquila – ricorda il consigliere – è risultato ente locale beneficiario per l’intervento di nuova costruzione per la realizzazione di un asilo nido a Pagliare di Sassa, per un importo complessivo di oltre un milione di euro. Stessa cosa sarà fatta in zona est, nella frazione di Paganica”.

“Colgo l’occasione – conclude la Persichetti – per ringraziare il Sindaco e tutti coloro che a vario titolo hanno permesso l’avvio del progetto nonostante i tempi strettissimi. In questo modo diamo una risposta importante alla domanda sempre maggiore che si registra in città di inserimento dei bambini negli asili nido comunali, certi che investire sui piccoli rappresenta il futuro di ogni città che si rispetti”.